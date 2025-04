Kašík bol hrdina Nitry v prvom finále: Musíme ostať nohami na zemi

Košice 19. apríla (TASR) - Brankár Libor Kašík mal významnú zásluhu na víťazstve hokejistov Nitry na ľade HC Košice 2:0 v úvodnom finálovom zápase play off Tipos extraligy. Štvrtou vychytanou nulou v sezóne dal zabudnúť na sedem inkasovaných gólov z predošlých dvoch zápasov proti Žiline a nasmeroval mužstvo k dôležitému víťazstvu. Po zápase priznal, že sa na sériu proti Košiciam mimoriadne tešil a k výkonu ho naštartovala zmena myslenia počas predzápasovej hymny.



Tréner Nitry Andrej Kmeč po piatkovom zápase nezabudol pochváliť Kašíka, no prioritne vyzdvihol defenzívny výkon celého tímu. Zlepšiť výkon v obrane bol jeden z hlavných zámerov Nitry po tom, čo si semifinále proti Žiline skomplikovala dvoma prehrami a v rozhodujúcom siedmom zápase dostala štyri góly pri víťazstve 7:4. „Dnes bolo pre nás prvoradé odohrať dobrý zápas v defenzíve,“ konštatoval Kmeč.



Tím splnil jeho zámery aj vďaka stopercentnému Kašíkovi, na ktorého smerovalo podľa oficiálneho zápisu 43 striel. „Bol to urputný zápas, v ktorom rozhodol jeden gól. Som rád, že sme si postrážili koniec duelu,“ poznamenal brankár HK Nitra. V úvodnom finálovom zápase dosiahol svoje prvé čisté konto v prebiehajúcej play off, štvrté v sezóne a siedme v slovenskej extralige.



Jeho vydarenému výkonu mal pritom paradoxné pozadie: „Priznám sa, že na rannom rozkorčuľovaní a aj na predzápasovej rozcvičke som chytal otrasne. Keď som však stál počas hymny na čiare, pozrel som sa okolo seba a povedal si: „Neblázni, veď toto si chcel. Poď si to užiť. Som rád, že sa takto nastavili všetci chlapci z tímu a že sme získali prvý bod.“



Víťazstvo v prvom finálovom súboji nepreceňoval, naopak, upozornil na to, že napriek povzbudivému vstupu bude dôležité nelietať v oblakoch. „Musíme stále ostať nohami na zemi. Košice majú káder na to, aby nás trápili. Myslím si, že to bude dlhá a ťažká séria. Musíme byť realisti. Už v minulej sezóne som si želal sériu proti Košiciam. Teraz ich máme a je to veľká výzva pre mňa a aj pre celú organizáciu HK Nitra. Vážim si to,“ konštatoval Libor Kašík.