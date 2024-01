Kašík podržal Nitru semaforom aj „Hašekovkou“: Bolo to spontánne

Nitra 8. januára (TASR) - Hokejisti Nitry zaznamenali tretie víťazstvo za sebou. "Corgoni" sa po triumfe nad Zvolenom (5:1) posunuli v tabuľke práve pred svojho nedeľňajšieho súpera na 6. miesto. Dôležitými postavami zápasu bol nitriansky útočník Samuel Buček, ktorý sa presadil dvakrát a dostal sa na métu 20 gólov. Český brankár Libor Kašík podržal mužstvo kľúčovým zákrokom v závere druhej tretiny, ako aj efektnou rybičkou na štýl Dominika Hašeka.



Domáci vyťažili v prvej časti hry najmä zo streleckej aktivity, keď prestrieľali súpera v pomere 14:7. Vedenie Nitranom zabezpečili dvoma gólmi Stephen Harper a Samuel Buček. Nitrania od začiatku sezóny hľadali konzistentnosť výkonov, koncom minulého kalendárneho roka preto nitrianska kabína vyzývala na zjednodušenie herného prejavu. Mužstvo spod Zobora si zdá sa zobralo slová k srdcu. "Snažíme sa hrať jednoduchšie, nevymýšľame. Aj keď chceme hrať s pukom, no niekedy sa to nedá. Musíme hrať jednoducho a účelne, vidíme, že sa nám to vypláca. Budeme sa snažiť v tom pokračovať," uviedol po stretnutí Samuel Buček. Dvadsaťpäťročný kanonier je so 44 bodmi (20+24) najproduktívnejší Slovák súťaže a v celkovom poradí kanadského bodovania je druhý o dva body za Kanaďanom Olivierom Archambaultom zo Spišskej Novej Vsi.



Buček venoval svoje dva presné zásahy svojmu nebohému starému otcovi. "Myslím si, že mi pomohol, keďže presne v tento deň pred troma rokmi zomrel. Venoval by som tieto góly jemu," povedal. Zároveň je ťahúň nitrianskej ofenzívy v očakávaní prírastku, keďže jeho manželka Viktória čoskoro privedie na svet ich prvorodeného syna. Buček bol preto prichystaný na prípadný radostný telefonát: "Náš kustód Roman Kollárik a vedúci mužstva Andrej Šatura sledujú mobil, pretože onedlho bude manželka rodiť. Čakám iba na povel, pevne verím, že to príde zajtra, keďže máme voľno, aby som mohol ísť s chlapcami v piatok do Spišskej Novej Vsi a pomohol im k víťazstvu."



Prostredná časť veľa vzruchu nepriniesla, oba tímy vyslali smerom na bránku súpera dovedna 13 streleckých pokusov (6:7). V bezgólovom dejstve zaujal iba moment zo záverečnej 40. minúty. Do tutovky sa dostal Cole Hults, no jeho prudká strela si našla cestu iba do lapačky českého brankára Kašíka. "Vedel som, že sa nemôžem dostať príliš cez tyčku a bol som na to nachystaný, som rád, že to išlo do lapačky," povedal 31-ročný Kašík.



Zákrok nitrianskeho brankára dal šancu Nitranom na úspech a hráči sa Kašíkovi odvďačili expresne rýchlo, keďže Buček upravil na rozdiel dvoch gólov už po ôsmich sekundách tretej časti hry. Následne sa Kašík blysol ešte raz v 46. minúte, keď sa do úniku dostal Karol Csányi. Úmysel maďarského reprezentanta však brankár Nitry prečítal a futbalovým zákrokom pripomínajúcim časy legendárneho krajana Dominika Hašeka, keď zneškodnil ďalšiu veľkú príležitosť Zvolena. "O tej ´Hašekovke´ musím povedať, že to bolo spontánne, videl som, že nesleduje hru a pozerá do zeme. Vyletel som proti nemu a následne som sa tomu iba zasmial, ako to dopadlo," dodal Kašík.



Nitrania v závere ešte pridali ďalšie dve poistky, keď sa presadil Robby Jackson a pri hre bez brankára spečatil triumf Nitry do prázdnej bránky Matej Bača. Zvolenčanom sa nedarí zastabilizovať výkonnosť a vonku nedokázali naplno bodovať už päť zápasov za sebou. "Myslím si, že výsledok nie je pre nás príliš priaznivý. Po priebehu druhej tretiny sme očakávali z našej strany lepšiu tretiu tretinu. Chceli sme zápas otočiť. Na konci druhej časti sme mali veľmi dobrú šancu na vyrovnanie, čo by nás určite posadilo na koňa. V tretej tretine sme dostali rýchly gól, nasledovala dlhá päťminútová oslabovka. Za stavu 4:1 sa nám už ťažko doháňalo súpera. Priebeh tretej tretiny pokazil dojem z toho, ktorý sme dve tretiny ukazovali," povedal hosťujúci tréner Norbert Javorčík.