Kaskinen uznal výkon Zámkov, Majoross: Hrali sme múdro, som spokojný

Na snímke diváci v hľadisku Steel arény v dohrávke 19. kola Kaufland Tipos extraligy HC Košice – HC Nové Zámky 23. februára 2022 v Košiciach. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo brankár HC Košice Tomáš Košarištan inkasuje prvý gól od hráča HC Nové Zámky Juraja Šišku (na snímke vpravo) v dohrávke 19. kola Kaufland Tipos extraligy HC Košice – HC Nové Zámky 23. februára 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 23. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice nenadviazali na výkon proti Popradu z nedeľňajšieho ligového zápasu a na domácom ľade podľahli Novým Zámkom 2:5. Podľa trénera "oceliarov" Kalleho Kaskinena bolo víťazstvo hostí zaslúžené. Kormideník víťazného tímu Gergely Majoross vyzdvihol tímový výkon, ktorý badal od druhej tretiny.Košičanom k víťazstvu nepomohla ani prítomnosť bronzových olympionikov Tomáša Jurča a Juraja Slafkovského. Na tri dni staré domáce víťazstvo nad Popradom 6:0 výkonom nenadviazali, naopak, po celý zápas márne doťahovali náskok súpera. Ten sa dostal do vedenia už v 26. sekunde gólom Juraja Šišku.povedal tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross. Hostia mali za sebou približne 6-hodinovú cestu, ale na ich výkone sa to neprejavilo. Druhýkrát v sezóne zdolali "oceliarov" a pripomenuli si triumf nad týmto súperom z predkola play off minulej sezóny 2020/2021.Podľa oficiálneho zápisu Košičania prestrieľali súpera 41:33, ale v zlomových momentoch nedokázali skórovať.povedal tréner košického tímu Kaskinen, ktorý si zo zápasu odniesol sedem stehov po tom, čo ho v prvej tretine zasiahol vystrelený puk. Novozámčanov podržala defenzíva na čele s brankárom Danom Bakalom a tím spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky.poznamenal Majoross, pre ktorého zverencov to bolo siedme víťazstvo na klzisku súperov.