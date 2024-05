Kašlík podpísal ročný kontrakt s Českými Budějovicami

České Budějovice 17. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Matej Kašlík po dvoch sezónach skončil v HKM Zvolen a prvýkrát v kariére si vyskúša českú extraligu. Na ročnej zmluve sa dohodol s klubom HC Motor České Budějovice, ktorý o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Je to mladý a perspektívny hráč, ktorý má skvelé korčuľovanie a veríme, že zapasuje do systému a hokeja, ktorý chceme hrať," uviedol športový manažér Jiří Novotný. Kašlík bol súčasť slovenskej reprezentácie v príprave na MS, no do Ostravy sa neprebojoval. V základnej časti extraligovej sezóny 2023/2024 odohral za Zvolen 41 zápasov, v ktorých mal bilanciu 9 gólov a 18 asistencií. V play off pridal v 10 dueloch 7 bodov (4+3).