Kasparov kritizoval Putina:Mladí Rusi zomierajú za šialeného diktátora

Berlín 3. marca (TASR) - Bývalý majster sveta v šachu Garry Kasparov je ďalší z radu kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý nariadil inváziu na Ukrajinu.



"Je to tragédia pre moju krajinu. Tisíce mladých Rusov zomierajú pre tohto šialeného diktátora. Veľa z nich sa narodilo a aj zomrie za jeho vlády," povedal Kasparov v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Kasparov dúfa, že vojna nebude mať dlhé trvanie a že Putina čaká spravodlivý trest. "Mohla by viesť ku kolapsu jeho režimu. Prvýkrát od skončenia Studenej vojny sa takmer celý svet spojil v boji proti zlu. Nečakal som také silné puto solidarity ostatných krajín s Ukrajinou," poznamenal Kasparov, ktorý je dlhoročný kritik Kremľa.



"Stále sa ma pýtajú, čo sa musí stať, aby sa to celá skončilo. Majú prísť na Červené námestie milióny demonštrantov? Príde k palácovému prevratu? Zasiahnu oligarchovia? Zrejme sa musí udiať zo všetkého niečo. Putin žije 22 rokov v bubline, je preňho ťažké zachovať si zdravý rozum. Vieme, že dôveruje iba málokomu a že nechodí na internet. Diktatúra jedného muža je najväčšia existenčná hrozba pre celý svet," myslí si Kasparov.