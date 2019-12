Kasum novým trénerom basketbalového Komárna

Komárno 7. decembra (TASR) - Vedenie basketbalového klubu MBK Rieker COM-Therm Komárno zaplnilo uvoľnené miesto na pozícii hlavného trénera. Účastníka Slovenskej basketbalovej ligy povedie srbský kouč Dušan Kasum.



"Obuvníci" prežívajú zatiaľ najhoršiu sezónu za posledné roky. Početné zranenia sa premietli aj do tabuľkového postavenia, s bilanciou 3 výhier a 10 prehier sú na poslednom mieste tabuľky. Už pred stredajším stretnutím 15. kola SBL vo Svite sa po vzájomnej dohode rozlúčili so službami Srba Aleksandara Vržinu.



Na jeho post prichádza skúsený krajan Dušan Kasum. Ten sa do diania v Slovenskej basketbalovej lige vracia po necelých dvoch rokoch. Kasum naposledy viedol Handlovú, s ktorou obsadil v sezóne 2017/2018 ôsme mesto. "Samozrejme, na jednej strane sme neboli spokojní s výkonom družstva. To, v akom stave sme, v akom sa nachádza Komárno, tak v takom stave sa ešte nikdy nenachádzalo a možno v ňom nebol ani žiaden ligový tím. Veľa vecí sa odvíjalo od iných, nebolo to len o schopnostiach a robote. Mal ťažkú pozíciu, bol v náročnej situácii pri trénovaní, keďže bolo veľa zranení. Nemal to ľahké, ale nevedel zastaviť ten pád, bolo preto potrebné konať a preto sme sa rozhodli k výmene. Z rôznych návrhov napokon padla voľba na Kasuma. Pozná slovenskú ligu, čo je veľmi dôležité. Je to človek, ktorý bude vedieť hádam dať dokopy túto partiu, ktorá zatiaľ nefunguje ako jeden kolektív," uviedol pre portál basketliga.sk generálny manažér Komárna Jozef Paulik.



Kasuma čaká "pikantná" premiéra, v dohrávke 16. kola bude premiérovo koučovať Komárno práve proti svojmu bývalému zamestnávateľovi z Handlovej.