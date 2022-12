Katar chce po šampionáte úplne rozobrať štadión 974

Dauha 3. decembra (TASR) - Novovybudovaný štadión 974 v Dauhe po konci prebiehajúceho svetového šampionátu úplne demontujú. Katarskí organizátori informovali, že štadión postavený z recyklovaných kontajnerov plánujú odoslať do krajín, ktoré potrebujú zlepšiť infraštruktúru.



Štadión 974 vznikol s cieľom šetrenia životného prostredia, aby nezostal po skončení MS nevyužitý, ako to bolo v prípade športovísk v Juhoafrickej Republike, Brazílii či Rusku. Organizátori objekt pomenovali podľa katarskej medzinárodnej telefónnej predvoľby a taktiež podľa počtu použitých kontajnerov pri jeho výstavbe. Štadión má kapacitu viac ako 40.000 miest a ako jediný nie je klimatizovaný. Počas MS sa na ňom celkovo odohrá sedem duelov, pričom posledný bude pondelkové osemfinále Brazílie proti Kórejskej Republike.



Viacerí odborníci ocenili projekt, no zároveň tvrdia, že je potrebné vedieť viac o tom, čo sa stane so štadiónom po skončení šampionátu. Katar uviedol, že štadión by sa mohol znovu použiť na inom mieste na výstavbu športoviska rovnakej veľkosti či viacerých menších objektov. Organizátori však zatiaľ neuviedli, kedy štadión demontujú a ani kam bude smerovať, informovala agentúra AP.