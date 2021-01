Katar otočil duel C-skupiny a zdolal Japonsko 31:29

MS hádzanárov v Egypte



A-skupina:



Kapverdy - Nemecko 0:10 - kontumačne



Tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 53:14 4



2. Maďarsko 1 1 0 0 34:27 2



3. Kapverdy 2 0 0 2 27:44 0



4. Uruguaj 1 0 0 1 14:43 0



C-skupina:



Katar - Japonsko 31:29 (15:16)



Tabuľka:



1. Katar 2 2 0 0 61:54 4



2. Chorvátsko 1 0 1 0 29:29 1



3. Japonsko 2 0 1 1 58:60 1



4. Angola 1 0 0 1 25:30 0

Kahira 17. januára (TASR) - Hádzanári Kataru zdolali v dramatickom súboji ázijských tímov v C-skupine na MS v Egypte Japonsko 31:29. Po polčase pritom o gól prehrávali (15:16), no do druhého vstúpili šnúrou piatich gólov a súpera si následne držali na dištanc. Katarčania si zaistili postup do ďalšej fázy.Duel A-skupiny Kapverdy - Nemecko skontumovali 10:0 v prospech európskeho favita, keďže africký nováčik podujatia nemal pre výskyt koronavírusu v tíme k dispozícii potrebných desať hráčov. V utorok majú Kapverdy nastúpiť na posledný zápas v skupine proti Uruguaju, funkcionári tímu sa snažia dostať do dejiska MS náhradníkov, aby sa mohlo stretnutie uskutočniť.Z ôsmich štvorčlenných základných skupín postúpia prvé tri tímy do hlavnej fázy, kde si prenesú výsledky vzájomných zápasov.