Katar podal kandidatúru na organizáciu OH a PH 2036

Dauha 22. júla (TASR) - Katar oficiálne prejavil záujem o zorganizovanie letných olympijských a paralympijských hier v roku 2036. V prípade úspechu v hlasovaní by sa OH a PH 2036 premiérovo uskutočnili v regióne Blízkeho Východu.



Katar už má skúsenosti s organizáciou veľkého podujatia, v roku 2022 sa v krajine uskutočnili futbalové majstrovstvá sveta. „Kandidatúra Katarského olympijského výboru je novým míľnikom v ceste Kataru. Vychádza z úspešnej organizácie veľkých športových podujatí, naposledy MS 2022 vo futbale. V súčasnosti máme hotových 95 percent z potrebnej športovej infraštruktúry na organizáciu hier a máme národný plán na 100-percentné zabezpečenie pripravenosti všetkých objektov,“ cituje agentúra AFP katarského premiéra a ministra zahraničných vecí šejka Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thána.



Pri rotácii organizácie OH a PH by sa hry v roku 2036 mali uskutočniť v Ázii alebo Afrike. Okrem Dauhy už dávnejšie prejavili záujem Indonézia, Turecko, India a Čile. Do kandidačného procesu sa ešte môže zapojiť Egypt, Kórejská republika, Saudská Arábia a ďalšie krajiny.