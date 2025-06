Katar sa zaradil medzi možných organizátorov MS klubov 2029

Bratislava 29. júna (TASR) - Katar sa podľa britských médií pridal k možným organizátorom majstrovstiev sveta klubov v roku 2029. Denník The Guardian prišiel s informáciou, že zástupcovia krajiny Blízkeho východu sa už stretli s funkcionármi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Počas prebiehajúcej edície turnaja vyjadril Katar svoju túžbu stať sa hostiteľom o štyri roky neskôr. Mal by sa odohrávať na štadiónoch, ktoré boli použité pri MS pred tromi rokmi. Podobne ako šampionát, ktorý ovládla Argentína, by sa tak pre extrémne teplo musel odohrať v zimných mesiacoch. Medzi ďalších kandidátov MS klubov 2029 patria podľa agentúry DPA Španielsko, Maroko či Brazília.