Katar zdolal Honduras, do štvrťfinále Gold Cupu postúpili obaja

CONCACAF Gold Cup



C-skupina:



Orlando



Kostarika - Jamajka 1:0 (0:0)



Gól: 53. Ruiz, ČK: 72. Moreira (Kost.)





Houston



Surinam - Guadeloupe 2:1 (1:1)



Góly: 14. Vlijter, 79. Hasselbaink - 20. Phaeton, ČK: 29. Irep (Guadel.)



tabuľka:



1. Kostarika 3 3 0 0 6:2 9*



2. Jamajka 3 2 0 1 4:2 6*



3. Surinam 3 1 0 2 3:5 3



4. Guadeloupe 3 0 0 3 3:7 0









D-skupina:



Houston



Honduras - Katar 0:2 (0:1)



Góly: 25. H. Ahmed, 90.+4 Hatim







Orlando



Panama - Grenada 3:1 (2:0)



Góly: 27. a 64. Rodriguez, 7. Quintero - 76. Frank



tabuľka:



3. Katar 3 2 1 0 9:3 7*



2. Honduras 3 2 0 1 7:4 6*



3. Panama 3 1 1 1 8:7 4



4. Grenada 3 0 0 3 1:11 0



*postup do štvrťfinále



Program štvrťfinále (Glendale a Arlington):



nedeľa 25. júla:



1.00 SELČ Katar - Salvádor



4.00 Mexiko - Honduras



pondelok 26. júla:



1.00 Kostarika - Kanada



3.00 USA - Jamajka





New York 21. júla (TASR) - Futbalisti Kataru zvíťazili v stredajšom stretnutí kontinentálneho šampionátu CONCACAF Gold Cup nad Hondurasom 2:0. So 7 bodmi sa stali víťazmi D-skupiny a postúpili do štvrťfinále. Spolu s nimi postúpil do osmičky aj druhý Honduras so 6 bodmi.V C-skupine získala tretie víťazstvo z troch zápasov Kostarika, ktorá zvíťazila nad Jamajkou 1:0. O triumfe v priamom zápase o víťazstvo v skupine rozhodol skúsený 35-ročný útočník Bryan Ruiz.