Katarčania museli presunúť prípravné zápasy z Viedne do Debrecínu

Dauhá 18. marca (TASR) - Futbalová reprezentácia Kataru preložila dejiská svojich prípravných duelov z Viedne do Debrecínu. Hostiteľ svetového šampionátu v roku 2022 odohrá 24. marca zápas proti Luxembursku a o tri dni neskôr proti Azerbajdžanu.



Zmenu si vynútili opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. Luxemburčania majú na programe 27. marca zápas v Írsku v rámci kvalifikácie o postup na MS 2022 a po návšteve Viedne by sa nedostali do Írska bez absolvovania karantény. Informovala agentúra DPA.