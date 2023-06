Katová trafila do hlavy zberačku lôpt, dvojicu diskvalifikovali

Paríž 4. júna (TASR) - Dvojica Miju Katová z Japonska a Aldila Sutjiadiová z Indonézie kontumačne prehrala osemfinálový duel štvorhry na tenisovom grandslamovom Roland Garros proti česko-španielskemu páru Marie Bouzková, Sara Sorribesová Tormová. Rozhodca zápas ukončil v prospech česko-španielského dua po tom, ako Japonka trafila do hlavy jednu zo zberačiek loptičiek.



Rozhodca pôvodne Katovú len varoval, no zasiahnuté dievča ďalšiu štvrťhodinu plakalo, na čo Bouzková so Sorribesovou Tormovou upozornili. Katová sa síce ospravedlnila, no Japonku aj jej indonézsku spoluhráčku napokon diskvalifikovali. "Samozrejme, že k podobným veciam už došlo. Je to zložité. Dievča plakalo 15 minút. Myslím, že rozhodca dal najprv len varovanie, lebo netušil, že dievča malo také bolesti, až plakalo. Povedali sme mu, že by sa na to mal pozrieť, pretože lopta letela priamo k dievčaťu a nešlo o pomalý úder," citovala Bouzkovej vyjadrenie agentúra DPA.