Katzberg obhájil v kladive titul v rekorde šampionátu 84,70 m

Kanadský zlatý medailista Ethan Katzberg (v strede), nemecký strieborný medailista Merlin Hummel (vľavo) a maďarský bronzový medailista Bence Halasz pózujú po hode kladivom mužov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu, utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Katzberg prišiel do Tokia vo výbornej forme, rekordný pokus zaznamenal v druhej sérii, všetkých šesť jeho hodov malo hodnotu aspoň 81,86.

Tokio 16. septembra (TASR) - Kanadský kladivár Ethan Katzberg obhájil v Tokiu titul majstra v novom rekorde šampionátu 84,70 m. Úradujúci olympijský šampión zároveň zlepšil svoj vlastný kontinentálny rekord a v historických tabuľkách poskočil z deviatej na piatu priečku.

Katzberg prišiel do Tokia vo výbornej forme, rekordný pokus zaznamenal v druhej sérii, všetkých šesť jeho hodov malo hodnotu aspoň 81,86. Predchádzajúci rekord šampionátu pochádzal taktiež z japonskej pôdy, v roku 2007 hodil Bielorus Ivan Tichon 83,63. Na druhej priečke skončil Nemec Merlin Hummel v osobnom rekorde 82,77. Líder tohtoročných tabuliek Bence Halász výkonom 82,69 vybojoval bronz. Maďarsko jeho zásluhou získalo už 16 medailu zo svetových šampionátov, no zostáva historickým smoliarom, keďže žiadna z nich nebola zlatá.



MS v Tokiu - finále:

Muži

kladivo: 1. Ethan Katzberg (Kan.) 84,70 m, 2. Merlin Hummel (Nem.) 82,77, 3. Bence Halász (Maď.) 82,69, 4. Mychajlo Kochan (Ukr.) 82,02, 5. Rudy Winkler (USA) 78,52, 6. Thomas Mardal (Nór.) 78,02, 7. Pawel Fajdek (Poľ.) 77,75, 8. Ármin Szabados (Maď.) 77,15, 9. Eivind Henriksen (Nór.) 76,47, 10. Trey Knight (USA) 76,11
