Kazach Aitkulov dostal štvorročný trest za doping
Vo vzorke 21-ročného tenistu sa našli stopy po anabolickom prostriedku, ktorý nemá legálne schválené použitie, informovala agentúra AP.
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Kazašský tenista Arslanbek Aitkulov dostal za dopingový prehrešok štvorročný zákaz činnosti. V utorok to oznámila Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).
Vo vzorke 21-ročného tenistu sa našli stopy po anabolickom prostriedku, ktorý nemá legálne schválené použitie, informovala agentúra AP. Aitkulovovi patrilo v novembri 2023 celkové 1250. miesto vo svetovom rebríčku, čo je jeho zatiaľ najvyššie umiestnenie. O dva mesiace neskôr mal na turnaji nižšej kategórie v Katare pozitívny test na ligandrol a stimulant metylhexanamín. Ligandrol je výskumná chemická látka s účinkami na rast svalovej hmoty, ktorá nie je legálne schválená na použitie v liekoch. Aitkulova suspendovali minulý rok počas vyšetrovania, dištanc mu potrvá do marca 2028.
