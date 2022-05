Kazachstan trápil Nemcov do záveru, napokon to na body nestačilo

A-skupina (Helsinki):



Kazachstan - Nemecko 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)



Góly: 3. Starčenko, 16. Petuchov (Asetov, Sam. Danijar), 40. Akolzin (Starčenko, Sam. Danijar), 41. Michajlis (Sagadejev, Metalnikov) - 5. J. Müller (Bittner, Karachun), 17. Pföderl (Seider), 19. Fischbuch (Wagner, Seider), 26. Reichel (Gawanke, Noebels), 48. Ehliz (Wissmann, Bittner). Rozhodovali: Hansen (Nór.), Öhlund (Švéd.) - Beresford (V. Brit.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3124 divákov.



Kazachstan: Šutov - Blacker, Orechov, Metalnikov, Dietz, Šalapov, Beketajev, Sam. Danijar - Akolzin, Sagadejev, Starčenko - Michajlis, Valk, Savickij - Paňukov, Ševčenko, Šestakov - Petuchov, Rachmanov, Gurkov - Asetov



Nemecko: Strahlmeier - Seider, M. Müller, Gawanke, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Fischbuch, Michaelis, Ehliz - Pföderl, Reichel, Noebels - Karachun, Loibl, Schmölz - Ehl, Kastner, Soramies

Tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 25:10 15*



2. Nemecko 6 5 0 0 1 23:16 15*



3. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12*



4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9



----------------------------------



5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 16:18 9



6. Francúzsko 5 1 1 0 3 8:12 5



7. Taliansko 6 0 0 1 5 10:27 1



----------------------------------



8. Kazachstan 6 0 0 0 6 14:29 0



* - istý postup do štvrťfinále

Helsinki 22. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka dosiahli na MS vo Fínsku piate víťazstvo za sebou, v nedeľnom zápaseA-skupiny zdolali Kazachstan tesne 5:4. Favorit síce v Helsinkách stratil dvojgólový náskok, za stavu 4:4 však dokázal strhnúť víťazstvo na svoju stranu gólom Yasina Ehliza.Kazachovia ani na šiesty pokus nezískali prvý bod a v pondelok o 15.20 SELČ narazia v rozhodujúcom zápase o udržanie sa v elitnej kategórii na Taliansko, v ktorom potrebujú akýmkoľvek spôsobom vyhrať. Nemci, ktorí mali už pred stretnutím istú účasť vo štvrťfinále, sa v tabuľke posunuli pred Kanadu na priebežné druhé miesto, keď sa bodovo vyrovnali Švajčiarom. Práve utorkovým duelom s lídrom skupiny (11.20) zakončia vystúpenie v základnej skupine.Zápas sa od úvodu niesol v rýchlom tempe, hral sa ofenzívny hokej, s veľkým množstvom šancí i chýb na oboch stranách. Už v 3. minúte využil zaváhanie Gawankeho na obrannej modrej čiare Starčenko, ktorý skóroval pomedzi betóny Strahlmeiera, o vyrovnanie sa postaral o necelé dve minúty neskôr nenápadnou strelou J. Müller. Kazachovia išli v 16. minúte druhýkrát do vedenia zásluhou Petuchova, no Nemci rýchlo kontrovali a ešte do prestávky stihli otočiť skóre. Favorit v druhej časti upokojil hru a jeho hráči si začali presnejšie prihrávať. Z ich aktivity vyplynula presilovka 5 na 3, ktorú v 26. minúte využil Reichel - 2:4. V 36. minúte Gawanke trafil žŕdku. Kazachovia však stále cítili svoju šancu. Do konca 2. tretiny znížili, keď si Akolzin blafákom vychutnal Strahlmeiera, a v úvode tretej časti vyrovnal na 4:4 Michajlis. Dramatický zápas rozlúskla 48. minúta, keď sa opakovanou strelou presadil Ehliz. Šutov svojimi zákrokmi síce držal Kazachov v hre až do samého záveru, no tí napriek veľkej snahe už ďalší gól nepridali ani v dlhej power play bez brankára.