VIDEO: Kazachstan nevyužil šancu na postup, prehral s Nórskom

Nórsko - Kazachstan 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 28. Valkvae Olsen (Trettenes), 42. Espeland (Trettenes, Rosseli Olsen), 59. M. Olimb (K. A. Olimb) - 16. Ševčenko (Svedberg). Rozhodovali: Fraňo, Šír - Hynek (všetci ČR), SYNEK (SR), vylúčení: 3:1 na 2 min, navyše Röymark na 10 min za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nórsko: Haukeland – Holos, Lilleberg, Lesund, Espeland, Krogdahl, Kaasastul, Bull – K. A. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen – Trettenes, Olden, Lindström – Pettersen, Haga, Valkvae Olsen – Kristiansen, Salsten, Röymark – Heier

Kazachstan: Bojarkin – Dietz, Makľukov, Blacker, Svedberg, Šalapov, Stepanenko – Akolzin, Sagadejev, Ševčenko – Michailis, Valk, Starčenko – Šin, Šestakov, Rymarev – Paňukov, Gurkov, Asetov – Lichotnikov, Petuchov



1. Fínsko 6 4 1 1 0 16:8 15

2. USA 6 5 0 0 1 17:6 15

3. Kazachstan 7 2 2 0 3 22:18 10

4. Nemecko 6 3 0 0 3 20:13 9

5. Kanada 6 3 0 0 3 17:15 9

6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9

7. Nórsko 7 2 1 0 4 17:21 8

8. Taliansko 6 0 0 0 6 9:37 0



Riga 31. mája (TASR) - Hokejisti Kazachstanu nevyužili šancu potvrdiť svoj premiérový postup do štvrťfinále MS. Vo svojom poslednom vystúpení v základnej B-skupine prehrali s Nórskom 1:3 a musia čakať na výsledky utorňajších duelov.Kazachovia mali všetko vo svojich rukách, v prípade triumfu za tri body by už mali istotu účasti medzi elitnou osmičkou. V tabuľke im zatiaľ patrí s desiatimi bodmi tretia priečka. Nóri už pred zápasom nemali šancu na prienik do vyraďovačky, v skupine obsadia predposlednú siedmu pozíciu s ôsmimi bodmi.Nóri už hrali iba o česť, napriek tomu bola v úvodných minútach aktivita na ich hokejkách. Nevyťažili však nič ani z veľkej šance Lindström a druhá polovica prvej tretiny už patrila Kazachstanu. Gólovo to potvrdili po chybe nórskeho obrancu Espelanda, po ktorej Svedberg vysunul do brejku Ševčenka a ten prekonal brankára strelou pod vyrážačku - 0:1. Ešte v prvej časti mohol náskok svojho tímu zveľadiť Asetov, jeho bekhendový pokus v sieti neskončil. Kazachstan v druhej tretine pri vylúčení Röymarka nepotvrdil líderskú pozíciu v hodnotení presiloviek, početnú výhodu naopak v 28. minúte pretavil na vyrovnávajúci zásah Valkvae Olsen tečom prihrávky do Trettenesa- 1:1. Starčenko vzápätí takmer vrátil náskok pre Kazachov, v 40. minúte Haukeland vychytal v "tutovke" aj Rymareva a skóre tak zostalo nerozhodné. Už 68 sekúnd po štarte tretej tretiny Nóri otočili skóre, keď po rýchlom protiútoku a prihrávke Trettenesa dal na 2:1 Espeland. O dve minúty neskôr takmer pridal tretí zásah svojho tímu Mathis Olimb, na druhej strane mal vyrovnanie na hokejke Michailis, no svoj únik na Haukelanda nevyužil. Snaha Kazachov už nepriniesla nič a minútu pred koncom potvrdil triumf Nórska Mathis Olimb.