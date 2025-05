Hokejisti Kazachstanu podľahli USA, favorit sa rozbehol v 2. tretine

MS, B-skupina:



Kazachstan - USA 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)



Góly: 60. Volkov - 27. Nazar (LaCombe, Eyssimont), 32. LaCombe (Nazar, McCarron), 34. Thompson (Buium, Pinto), 35. Beniers (O´Connor), 40. Kesselring (Nazar, Eyssimont), 46. Werenski (Kesselring, Keller). Rozhodcovia: Stano (SR), Vikman (Fín.) - Hynek (ČR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3968 divákov.



Kazachstan: Kudrjavcev (41. Pavlenko) - Breus, Orechov, Metalnikov, Koroľov, Gajtamirov, Beketajev, Danijar, Michajlov - Michajlis, Šestakov, Starčenko - Kolesnikov, Omirbekov, Muchametov - Savickij, Lichotnikov, Paňukov - Kajržan, Volkov, Muratov



USA: Swayman - LaCombe, Werenski, Peeke, Skeji, Kesselring, Vlasic, Buium - Garland, Cooley, Keller - Thompson, Beniers, O´Connor - Smith, Nazar, Gauthier - Doan, McCarron, Eyssimont



tabuľka:



1. Česko 5 4 1 0 0 28:9 14



2. USA 6 4 1 0 1 29:12 14



3. Švajčiarsko 5 4 0 1 0 20:8 13



4. Nemecko 5 3 0 0 2 19:15 9



---------------------------------



5. Dánsko 6 3 0 0 2 23:23 9



6. Maďarsko 5 1 0 0 4 8:28 3



7. Kazachstan 6 1 0 0 5 8:28 3



---------------------------------



8. Nórsko 6 0 0 1 5 12:24 1



Herning 18. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Kazachstanom 6:1 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v dánskom Herningu. Na konte majú 14 bodov a istotu postupu do štvrťfinále. Jedným z hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano.Američania uzavrú účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Česku, ktorý je na programe v utorok od 16.20 h. Kazachovia, ktorí ešte nemajú istotu udržania sa v elitnej kategórie, budú hrať v rovnaký deň od 12.20 h so Švajčiarskom.Americký tím mal už v prvej tretine hernú prevahu, no Kazachovia jej úspešne čelili a viackrát sa dostali aj do protiútokov. Prevaha favorizovaných Američanov bola v druhej tretine ešte výraznejšia a potvrdili ju aj gólmi. Naštartovali sa gólom Nazara v 27. minúte, po ktorom ešte do druhej prestávky pridali ďalšie štyri. Kazachovia do tretej tretiny vystriedali brankárov a Pavlenko inkasoval už iba v 46. minúte, keď ho prekonal Werenski. Americký brankár Swayman prišiel o čisté konto v 60. minúte, keď ho v oslabení prekonal Volkov.