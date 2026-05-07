Kazachstan sa vracia do elitnej kategórie MS
Reprezentanti Kazachstanu majú na čele tabuľky 11 bodov a už ich žiaden súper nemôže zosadiť z prvej priečky.
Autor TASR
Sosnowiec 7. mája (TASR) - Hokejisti Kazachstanu si vybojovali postup do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na turnaji A-skupiny I. divízie v poľskom meste Sosnowiec vyhrali aj svoj štvrtý zápas, keď vo štvrtok zdolali Ukrajinu 5:4 po samostatných nájazdoch.
Reprezentanti Kazachstanu majú na čele tabuľky 11 bodov a už ich žiaden súper nemôže zosadiť z prvej priečky. Priebežne druhá Ukrajina aj tretie Francúzsko zaostávajú pred záverečnými stretnutiami zhodne o štyri body. Kazachstan zostúpil do A-skupiny I. divízie vlani na šampionáte v dánskom Herningu a švédskom Štokholme.
Medzi elitu sa prebojujú prvé dva tímy tabuľky. O postup z druhej pozície ešte budú bojovať Francúzsko, ktoré spolu s Kazachstanom vypadlo z najvyššej kategórie pred rokom, Ukrajina a Poľsko. Ukrajina sa v piatok stretne s Japonskom, Francúzsko narazí na Kazachstan a Poľsko bude na záver čeliť Litve, ktorá vo štvrtok uchmatla „Les Bleus“ bod po prehre 1:2 po nájazdoch.
