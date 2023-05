Kazachstan - Slovinsko 4:3 v B-skupine, Slovinci vypadli bez bodu

B-skupina:



Kazachstan – Slovinsko 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 19. Michailis (Rymarev, Beketajev), 40. Muratov (Orechov, Savickij), 52. Rymarev (Starčenko, Beketajev), 57. Muchametov (Michailis) – 2. Kuralt, 22. Kuralt (Ograjenšek, Tičar), 43. Drozg (Simšič, Pance). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fín.) – Davis (USA), Ondráček (ČR), vylúčení na 2 min: 2:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4140 divákov.



Kazachstan: Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butenko, Dichanbek, Koroľov, Gaitamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Grenc, Savickij - Omirbekov, Muchametov, Muratov - Kaijržan, Mangisbajev, Rachmanov



Slovinsko: Us – Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Masič, Podlipnik, Štebih – Verlič, Jeglič, Urbas – Kuralt, Tičar, Ograjenšek – Pance, Simšič, Drozg – Maver, Čimžar, Zajc - Tomaževič



tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 *



2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 *



3. Kanada 6 3 1 1 1 22:10 12 *



4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



------------------------------------



5. SLOVENSKO 6 2 0 2 2 11:14 8



6. Kazachstan 7 1 2 0 4 14:31 7



7. Nórsko 6 1 1 1 3 8:13 6



------------------------------------



8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0 **



* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS





Riga 22. mája (TASR) - Hokejisti Kazachstanu zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v B-skupine MS nad Slovinskom 4:3. Slovinci, ktorí mali už pred zápasom istý zostup do A-skupiny I. divízie MS, opustili elitnú kategóriu bez zisku bodu. Kazachovia poskočili v tabuľke B-skupiny na 6. priečku.Prvú veľkú šancu v zápase mali Kazachovia, ale Michailis nastrelil žŕdku, od ktorej sa puk odrazil do protiútoku. Puk si na os naviedol Kuralt a po 90 sekundách poslal Slovincov do vedenia. V 19. minúte však Michailis mieril presnejšie a vyrovnal na 1:1. Aj vstup do prostrednej časti hry vyšiel lepšie Slovincom, už po 66 sekundách hry pridal druhý presný zásah v stretnutí Kuralt. Opakoval sa však rovnaký scenár ako v 1. tretine, keď v záverečnej minúte preukázal šikovnosť Muratov a strelou nad Usovu lapačku vyrovnal. Aj tretia tretina pokračovala v nastolenom trende. V úvode sa presadil Slovinec Drozg a v 52. minúte Kazachovia do tretice vyrovnali po rutinérskom bekhendovom blafáku od Rymareva. V 57. minúte definitívne preklopil stav na stranu Kazachstanu po individuálnej akcii Muchametov a Slovinci sa tak rozlúčili s elitnou kategóriou bez zisku bodu.