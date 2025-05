Kazachstan vypadol z elitnej kategórie po prehre so Švačiarskom

MS, B-skupina:



Švajčiarsko - Kazachstan 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)



Góly: 40. Fiala (Malgin, Kukan), 48. Andrighetto (Malgin, Moser), 58. Ambühl (Niederreiter, Fiala), 58. Riat (Knak) - 16. Šestakov (Beketajev, Michajlis). Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Vikman (Fín.) - Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3833 divákov.







Švajčiarsko: Charlin - Kukan, Siegenthaler, Berni, Moser, Fora, Marti, Egli - Niederreiter, Malgin, Andrighetto - Meier, Moy, Fiala - Riat, Jäger, Knak - Bertschy, Ambühl, Schmid



Kazachstan: Pavlenko - Breus, Gajtamirov, Danijar, Beketajev, Metalnikov, Koroľov, Michajlov - Michajlis, Šestakov, Starčenko - Savickij, Lichotnikov, Paňukov - Kolesnikov, Omirbekov, Rymarev - Kajržan, Volkov, Muratov

hlasy (zdroj: IIHF):



Denis Malgin, útočník Švajčiarska: „Nebolo to jednoduché. Na začiatku hrali (hráči Kazachstanu) naozaj dobre. Dosť nám sťažili život, no nakoniec sme dali pekné góly a zvíťazili.“



Dmitrij Breus, obranca Kazachstanu: „Je ťažké prehrať takýto zápas, keď po celý čas bojujete a päť sekúnd pred koncom druhej tretiny dostanete lacný gól. Nemali sme ho inkasovať. Žiaľ, je to tak, ako to je. Je jedno, že sme dlho viedli, nakoniec sme prehrali. Po inkasovanom góle sme sa vždy zrútili. Myslím si, že momentálne nemáme na to, aby sme hrali v tejto divízii. Dúfajme, že sa to v budúcnosti zmení.“

tabuľka:



1. Švajčiarsko 7 6 0 1 0 34:9 19**



2. Česko 6 5 1 0 0 33:9 17**



3. USA 6 4 1 0 1 29:12 14**



4. Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9



---------------------------------



5. Nemecko 6 3 0 0 3 19:20 9



6. Nórsko 7 1 0 1 5 13:24 4



7. Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3



8. Kazachstan 7 1 0 0 6 9:32 3*







** - postup do štvrťfinále



* - zostup do MS 1A divízie



Herning 20. mája (TASR) - Hokejisti Kazachstanu sa neudržali v elitnej kategórie a vypadli do A-skupiny I. divízie MS. Vo svojom záverečnom zápase na MS v dánskom Herningu im na záchranu stačil aspoň bod proti Švajčiarsku, no favoritovi napokon podľahli 1:4. Druhým zostupujúcim tímom sú Francúzi. O rok ich na MS vo Švajčiarsku nahradia reprezentanti Veľkej Británie a Talianska.Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis. Reprezentanti Kazachstanu majú za sebou najdlhšie pôsobenie v elitnej kategórii MS vo svojej histórii. Postúpili do nej v roku 2019 a následne absolvovali päť svetových šampionátov. Ani raz sa však neprebojovali zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. V konečnej tabuľke základnej B-skupiny sa umiestnili na poslednom 8. mieste za Maďarmi, ktorí mali lepší vzájomný zápas.Švajčiari figurujú na priebežnom prvom mieste tabuľky, z ktorého ich môžu zosadiť už iba Česi. Tí však na to potrebujú zvíťaziť v riadnom hracom čase nad USA v zápase, ktorý je na programe dnes od 16.20.Švajčiari nastúpili už aj s krídelníkom Ninom Niederreiterom, ktorý sa k tímu pripojil po tom, čo jeho tím Winnipeg Jets vypadol v 2. kole play off NHL. Kazachovia nastúpili s cieľom postarať sa o prvé veľké prekvapenie na prebiehajúcich MS a ich snahu podporil v 16. minúte Šestakov, ktorý otvoril skóre - 0:1. Prvá tretina bola herne vyrovnaná, no v ďalších dvoch už dominovali Švajčiari. Tí vyrovnali až päť sekúnd pred koncom 2. tretiny, keď Fiala zblízka využil presilovku. Najlepší strelec Švajčiarov Andrighetto vzal Kazachom nádej na udržanie sa v 48. minúte, keď upravil na 2:1. Jeho tím mal prevahu aj v ďalších minútach a Kazachovia sa nedostali ani k hre bez brankára. Naopak, Ambühl a Riat v 58. minúte pridali ďalšie dva góly do bránky Pavlenkova.