Kazachstan zvíťazil v J-skupine nad Lichtenštajnskom 4:0
Outsider skupiny má na konte šesť prehier a bez streleného gólu je na poslednej 5. priečke.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Kazachstanu zaznamenali druhé víťazstvo vo svojom šiestom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026. V piatkovom stretnutí J-skupiny zdolali Lichtenštajnsko 4:0 a so šiestimi bodmi im patrí 4. miesto v neúplnej tabuľke. Outsider skupiny má na konte šesť prehier a bez streleného gólu je na poslednej 5. priečke.
európska kvalifikácia MS 2026:
J-skupina:
Kazachstan - Lichtenštajnsko 4:0 (2:0)
Góly: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym
tabuľka:
1. Sev. Macedónsko 5 3 2 0 11:2 11
2. Belgicko 4 3 1 0 17:4 10
3. Wales 5 3 1 1 11:6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7:11 6
5. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 0:23 0
