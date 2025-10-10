Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kazachstan zvíťazil v J-skupine nad Lichtenštajnskom 4:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Outsider skupiny má na konte šesť prehier a bez streleného gólu je na poslednej 5. priečke.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Kazachstanu zaznamenali druhé víťazstvo vo svojom šiestom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026. V piatkovom stretnutí J-skupiny zdolali Lichtenštajnsko 4:0 a so šiestimi bodmi im patrí 4. miesto v neúplnej tabuľke. Outsider skupiny má na konte šesť prehier a bez streleného gólu je na poslednej 5. priečke.



európska kvalifikácia MS 2026:

J-skupina:

Kazachstan - Lichtenštajnsko 4:0 (2:0)

Góly: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym



tabuľka:

1. Sev. Macedónsko 5 3 2 0 11:2 11

2. Belgicko 4 3 1 0 17:4 10

3. Wales 5 3 1 1 11:6 10

4. Kazachstan 6 2 0 4 7:11 6

5. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 0:23 0
