Kazár o kariére: Mladí ma dobiehajú, takže už je čas

Osrblie 26. januára (TASR) - Svoju aktívnu biatlonovú kariéru ukončil v roku 2019, no odvtedy sa pravidelne objavuje v slovenskom drese na najväčších podujatiach. Veterán Matej Kazár nechýbal ani na majstrovstvách Európy v Osrblí, kde v piatkovom šprinte ako jediný zo šiestich domácich reprezentantov sklopil všetkých desať terčov.



Skúsený pretekár štartoval vo vrcholných pretekoch na snehu po takmer roku. Vlani sa okrem ME predstavil aj na MS v Oberhofe a Svetovom pohári v Novom Meste na Morave. V auguste sa objavil aj na letných MS v domácom stredisku. "Pamätal som si, že som na nich strieľal naposledy tiež v takejto intenzite. Vtedy sa to vydarilo a tuším v šprinte som mal 1+0. Dnes padli dve nuly, takže so streľbou som veľmi spokojný. Škoda však toho behu, kde som sa vytrápil a nemohol som sa odraziť tak, ako som chcel," povedal po piatkovom šprinte.



Tento rok by sa mal objaviť opäť aj na MS, ktoré sú na programe od 7. do 18. februára v susednom Česku, kde by chcel ešte pomôcť slovenskému tímu najmä v štafetách. Postupne však už myslí na úplný koniec. "Už vidím, že ma mladí dobiehajú, aj dnes boli dvaja predo mnou. Tomáš Sklenárik išiel výborne bežecky a jeho otec poznamenal, že jeho beh a moja streľba, boli by sme do šiesteho miesta," zasmial sa. "No keďže ma už dobiehajú, myslím si, že je už čas. Hlavne som chcel, aby sme mohli postaviť štafety a mixy, ako minulý rok, keď potrebovali aj moju pomoc. Pripravujem sa od leta a ak bude treba, pôjdem na MS," povedal.



Slovensko momentálne vo Svetovom pohári mužov zastupuje sporadicky viac ako jeden pretekár, no Kazár verí, že ďalšia generácia je na ceste. "Napríklad, Markus Sklenárik bol teraz bronzový na mládežníckej olympiáde, Adamov i Borguľa jazdia výborne. Tí chalani postupne rastú," dodal.