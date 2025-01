Kazašský reprezentant Kenzhebek sa stal posilou Košíc

Košice 15. januára (TASR) - Účastník Niké Ligy FC Košice sa dohodol na zmluve s kazašským reprezentačným krídelníkom Galymzhanom Kenzhebekom. Do Košíc prišiel z cyperského Akritasu Chlorakas. Klub o tom informoval na svojom webe.



Pre Košičanov je to po Romanovi Čerepkaiovi druhá zimná posila. "Prestúpil k nám mladý a talentovaný hráč, ktorý je reprezentantom Kazachstanu do 21 rokov, ktorý si svojimi výkonmi vyslúžil už aj štart v seniorskom národnom výbere. Zaujal ma svojou inakosťou, má v sebe niečo, čo ho odlišuje od ostatných. Má zdravé sebavedomie, je rýchly a veľmi dobre zvláda hru jeden na jedného. Má všetky atribúty moderného futbalistu a zároveň spĺňa nároky na to, čo chceme dostať do našej hry. Mám rád konkurenčné prostredie a som presvedčený, že tento príchod bude prínosom predovšetkým pre našu ofenzívu," povedal športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara.



Kenzhebek až do uplynulého leta pôsobil v rodnom Kazachstane, ale v náročnej konkurencii Kairatu Almaty sa výraznejšie nepresadil. Potom išiel na Cyprus a teraz okúsi slovenskú najvyššiu súťaž. "Vedel som, že košický futbal má bohatú históriu a že tu sídli ambiciózny klub. Rád by som mu pomohol k vyšším métam a hneď v jarnej časti to bude boj o prvú šestku. Zároveň budem rád, ak klub pomôže mne a moja výkonnosť bude stúpať," uviedol čoskoro 22-ročný futbalista.