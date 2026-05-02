Kazda najužitočnejší hráč turnaja, s Goljerom v All-Star tíme
Goljer získal ocenenie pre najlepšieho obrancu MS.
Trenčín 2. mája (TASR) - Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave. Zároveň sa spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Goljerom dostal do All-Star tímu šampionátu. Goljer získal ocenenie pre najlepšieho obrancu MS.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) oznámila držiteľov individuálnych ocenení a All-Star tím turnaja po finálovom stretnutí, v ktorom Slováci prehrali so Švédskom 2:4. Kazda strelil na šampionáte šesť gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Goljer na turnaji nazbieral tri body (2+1).
Individuálne ocenenia na MS do rokov 18 v Trenčíne a Bratislave:
Najužitočnejší hráč: Timothy KAZDA (SR)
Najlepší brankár: Patriks Plumins (Lot.)
Najlepší obranca: Adam GOLJER (SR)
Najlepší útočník: Elton Hermansson (Švéd.)
All Star tím turnaja: Plumins (Lot.) - GOLJER, Gustafsson (Švéd.) - KAZDA, Hermansson (Švéd.), Cullen (USA)
