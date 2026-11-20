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Kean bude pre zranenie chýbať Comu minimálne dva mesiace
Kean si tento týždeň v dueli Ligy národov proti Belgicku poranil pravú nohu, no podľa AP sa jeho najnovší zdravotný problém týka ľavej nohy.
Autor TASR
Como 20. novembra (TASR) - Futbalisti Coma 1907 sa budú musieť minimálne dva mesiace zaobísť bez zraneného útočníka Moisea Keana. Taliansky reprezentant by tak mohol vynechať zápasy Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain a Barcelone. V piatok to uviedol tréner tímu Cesc Fabregas.
Kean si tento týždeň v dueli Ligy národov proti Belgicku poranil pravú nohu, no podľa AP sa jeho najnovší zdravotný problém týka ľavej nohy. Klub už skôr informoval, že 26-ročný zakončovateľ musel po návrate z reprezentačného zrazu podstúpiť liečbu zranenia, ktoré utrpel počas tréningu.
Kean prišiel do Coma z Fiorentiny na hosťovanie do konca sezóny. Vzhľadom na jeho zranenie zostáva v kádri až do januárového prestupového obdobia jediným stabilným útočníkom Tasos Douvikas.
Como pri svojej premiére v hlavnej fáze Ligy majstrov dosiahlo už tri víťazstvá, na ihrisku RC Lens triumfovalo rekordným výsledkom 9:1 a vyhralo 4:1 doma proti Manchestru United i na pôde Lipska. Pred utorkovým domácim súbojom s AEK Atény figuruje na štvrtom mieste 36-člennej tabuľky. V talianskej Serie A sa nachádza na piatom mieste, v sobotu privíta na domácom trávniku Cagliari.
Kean si tento týždeň v dueli Ligy národov proti Belgicku poranil pravú nohu, no podľa AP sa jeho najnovší zdravotný problém týka ľavej nohy. Klub už skôr informoval, že 26-ročný zakončovateľ musel po návrate z reprezentačného zrazu podstúpiť liečbu zranenia, ktoré utrpel počas tréningu.
Kean prišiel do Coma z Fiorentiny na hosťovanie do konca sezóny. Vzhľadom na jeho zranenie zostáva v kádri až do januárového prestupového obdobia jediným stabilným útočníkom Tasos Douvikas.
Como pri svojej premiére v hlavnej fáze Ligy majstrov dosiahlo už tri víťazstvá, na ihrisku RC Lens triumfovalo rekordným výsledkom 9:1 a vyhralo 4:1 doma proti Manchestru United i na pôde Lipska. Pred utorkovým domácim súbojom s AEK Atény figuruje na štvrtom mieste 36-člennej tabuľky. V talianskej Serie A sa nachádza na piatom mieste, v sobotu privíta na domácom trávniku Cagliari.