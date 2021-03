Kean pre vyčerpanosť vypadol z talianskej nominácie

Rím 24. marca (TASR) - Talianska futbalová reprezentácia vstúpi do kvalifikácie MS 2022 bez Moiseho Keana. Útočník Paríža St. Germain opustil tím pre únavu a už zamieril späť do Francúzska. Taliani sa v marci stretnú postupne so Severnými Írmi, Bulharmi a Litvou. "Kean trpí vyčerpanosťou a preto vypadol z nominácie," citovala agentúra AFP zo stanoviska Talianskej futbalovej federácie.