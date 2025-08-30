Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kean predĺžil kontrakt s Fiorentinou do roku 2029

Finančne si viac ako dvojnásobne polepší, za jednu sezónu zarobí v klube Serie A 4,5 milióna eur.

Rím 30. augusta (TASR) - Taliansky futbalový útočník Moise Kean predĺžil kontrakt s Fiorentinou do 30. júna 2029. Finančne si viac ako dvojnásobne polepší, za jednu sezónu zarobí v klube Serie A 4,5 milióna eur.

Urobili sme maximum pre to, aby sme sa s Moiseom dohodli na predĺžení spolupráce. Sme nadšení, že sa rozhodol zostať v našom klube, je to skvelá správa aj pre fanúšikov," uviedol pre AFP prezident Fiorentiny Rocco Commisso.

Kean vsietil v uplynulej sezóne za Fiorentinu 25 gólov vo všetkých súťažiach. V drese talianskej reprezentácie sa zatiaľ strelecky presadil sedemkrát, v marci prispel gólom k remíze 3:3 na pôde Nemecka v odvete štvrťfinále Ligy národov.
