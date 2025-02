Keana po kolapse prepustili z nemocnice

Rím 24. februára (TASR) - Talianskeho futbalistu Moisea Keana už prepustili z nemocnice. Dvadsaťštyriročný útočník Fiorentiny bol hospitalizovaný od nedeľného kolapsu v zápase Serie A na pôde Hellasu Verona.



Keana ošetrovali v 58. minúte po zrážke s protihráčom. Najskôr v stretnutí pokračoval, no po pár minútach spadol na zem. Podľa agentúry AP vedomie nestratil, ale napriek tomu ho z ihriska odniesli na nosidlách. "Fiorentina môže potvrdiť, že Moisea Keana v noci prepustili z nemocnice vo Verone a vrátil sa do Florencie. Všetky testy priniesli negatívne výsledky," uviedol klub v pondelkovom vyhlásení.



Kean zaznamenal v tejto sezóne 15 gólov a v tabuľke strelcov zaostáva len za Mateom Reteguim z Atalanty Bergamo (21). Fiorentina napokon vo Verone prehrala 0:1, v drese domáceho tímu odohralo celý zápas slovenské duo Ondrej Duda a Tomáš Suslov.



Tím z Florencie zažil v prebiehajúcom ročníku podobne nepríjemný moment už v decembrovom dueli s Interom Miláno. Priamo na trávniku vtedy skolaboval Edoardo Bove, ktorý potom strávil niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po incidente si nechal voperovať kardiostimulátor srdca, ktorý má aj dánsky stredopoliar Christian Eriksen po kolapse na ME 2020. Po takomto zákroku však v Taliansku na profesionálnej úrovni športovať nemôže.