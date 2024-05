Keefe by sa mal stať novým trénerom New Jersey Devils

Newark 23. mája (TASR) - Sheldon Keefe by sa mal stať novým trénerom hokejistov New Jersey Devils v NHL. Podľa agentúry AP klub potvrdí príchod kanadského kouča vo štvrtok. V New Jersey pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.



Keefe vo funkcii nahradí Travisa Greena, ktorý viedol "diablov" z pozície dočasného kouča. Green prevzal mužstvo v marci po Lindym Ruffovi. Devils sa uplynulú sezónu nepodarilo prebojovať sa do vyraďovacej časti NHL.



Štyridsaťtriročný Kanaďan strávil uplynulých päť sezón na striedačke Toronta Maple Leafs. Počas nich klub "Original Six" vždy postúpil do play off, no uspel iba v jedinej sérii.



Devils v uplynulej sezóne zaznamenali v 82 zápasoch zisk 81 bodov, čo je oproti tej minulej o 31 bodov menej. Tím sa musel vyrovnať aj s viacerými zraneniami, pričom najväčším bol natrhnutý prsný sval, ktorý obmedzil obrancu Dougieho Hamiltona na 20 zápasov.