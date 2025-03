Keefe dostal pokutu 25.000 dolárov za správanie voči rozhodcom

New York 5. marca (TASR) - Kanadský hokejový tréner Sheldon Keefe musí zaplatiť pokutu 25.000 dolárov za neprofesionálne správanie voči rozhodcom. Kouča New Jersey Devils vylúčili v nedeľnom zápase NHL na ľade Vegas Golden Knights.



Keefe protestoval po predčasnom odchode najlepšieho strelca tímu Jacka Hughesa, ktorý si počas stretu s Jackom Eichelom poranil ruku. "Vykopli ma z lavičky za to, že som povedal rozhodcovi, že som mal pocit, že to bolo desaťkrát horšie ako trest, ktorý predtým nariadili Jackovi," uviedol Kanaďan podľa AP. Devils v zostave so slovenskými legionármi Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom prehrali duel 0:2.