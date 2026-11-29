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Keefe už nie je trénerom Washingtonu, dočasne ho nahradí Caporn
Adam Caporn bude do konca sezóny pôsobiť ako dočasný kouč, informovala o tom agentúra AP.
Autor TASR
Washignton 29. novembra (TASR) - Brian Keefe už nie je trénerom basketbalistov Washingtonu Wizards. Vedenie klubu zámorskej NBA ho odvolalo po sérii neúspešných výsledkov niekoľko hodín po domácej prehre 91:116 s Orlandom Magic.
Adam Caporn bude do konca sezóny pôsobiť ako dočasný kouč, informovala o tom agentúra AP. Wizards majú od 2. novembra v profilige bilanciu 3:10, pričom šesť zápasov prehrali minimálne 15-bodovým rozdielom.
Adam Caporn bude do konca sezóny pôsobiť ako dočasný kouč, informovala o tom agentúra AP. Wizards majú od 2. novembra v profilige bilanciu 3:10, pričom šesť zápasov prehrali minimálne 15-bodovým rozdielom.