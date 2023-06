Keefe zostane trénerom Toronta Maple Leafs

Toronto 28. júna (TASR) - Tréner Sheldon Keefe zostane na striedačke hokejistov Toronta Maple Leafs aj v nasledujúcej sezóne NHL. Potvrdil to nový generálny manažér klubu Brad Treliving, ktorý na konci mája nahradil vo funkcii Kylea Dubasa.



Treliving verí, že sa mu podarí podpísať nové kontrakty s dvojicou opôr Austonom Matthewsom a Williamom Nylanderom. Obom útočníkom sa skončia zmluvy po sezóne 2023/2024, od 1. júla 2023 budú môcť podpísať nové.



Keefe vstupuje do záverečného ročníka svojej zmluvy. Treliving prezradil, že sa s trénerom počas uplynulých 4-5 dní viackrát stretol a potvrdil mu, že s ním v budúcej sezóne počíta. Podľa manažéra má súčasný kormidelník silnú väzbu s hráčmi. "V mužstve panuje dôvera. Tréner dôveruje hráčom, hráči dôverujú trénerovi," citoval web nhl.com generálneho manažéra "javorových listov".



Maple Leafs pretrhli v minulom ročníku smolu a prvýkrát od roku 2004 prešli cez 1. kolo play off, keď v šiestich zápasoch zdolali Tampu Bay. V 2. kole ich však vyradil neskorší finalista z Floridy. Keefe viedol Toronto predchádzajúce štyri sezóny, počas nich má bilanciu 166 víťazstiev, 30 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a 71 prehier v riadnom hracom čase.