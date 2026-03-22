Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. marec 2026
< sekcia Šport

Kehl skončil na poste športového riaditeľa Dortmundu

Na archívnej snímke Sebastian Kehl. Foto: TASR/AP

V sezóne 2022/23 Dortmundu len tesne unikol bundesligový titul, o rok neskôr postúpil do finále Ligy majstrov, kde nestačil na Real Madrid.

Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - Sebastian Kehl s okamžitou platnosťou skončil na poste športového riaditeľa nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund. Bývalý nemecký reprezentant sa s vedením bundesligistu vzájomne dohodol na ukončení spolupráce.

Štyridsaťšesťročný Kehl je bývalý hráč Dortmundu, ktorý počas 13-ročného pôsobenia získal s klubom tri majstrovské tituly. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2015, následne sa v Borussii ujal funkcie v manažmente, športovým riaditeľom bol od roku 2022. Pod jeho vedením sa klub od výchovy a predaja mladých talentov posunul k modelu, keď podpisoval viac skúsenejších hráčov, čo však prinášalo rôzne výsledky. Borussia počas jeho éry nevyhrala ani jednu významnejšiu trofej. V sezóne 2022/23 Dortmundu len tesne unikol bundesligový titul, o rok neskôr postúpil do finále Ligy majstrov, kde nestačil na Real Madrid.

Podľa agentúry AFP je Kehlov odchod súčasťou širšej reštrukturalizácie futbalového oddelenia Borussie. Podľa nemeckých médií smerujú jeho kroky do Hamburgu, kde by mohol prevziať takisto post športového riaditeľa.
