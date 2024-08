Kehová viedla po 2. kole Slovak Golf Open, do finále štyri Slovenky

Tále 23. augusta (TASR) - Štyri slovenské golfistky postúpili do sobotného finálového kola na turnaji Ladies Slovak Golf Open 2024. Na ihrisku Gray Bear Tále prešli cutom Katarína Drocárová, Michaela Vavrová, Alexandra Šulíková a Anika Bolčíková. Po dvoch kolách viedla Novozélanďanka Wenyung Kehová (-6), druhá bola Nórka Tina Mazarinová (-5) a na spoločnom treťom mieste figurovali Nemka Helen Briemová a Angličanka Jess Bakerová (obe -4).



Na turnaji, ktorý patrí do série Ladies European Tour Access Series (dotácia 45.000 eur), si aj po druhom dni udržala líderskú pozíciu Wenyung Kehová. Novozélanďanka zostala na čele, hoci v piatok zahrala len par ihriska. "Dosť som sa dnes trápila, umiestnenia vlajky na grínoch boli veľmi ťažké. Často som sa zachraňovala z ťažkých pozícií a nepomáhal tomu ani relatívne silný vietor. Zajtra to bude veľmi náročné," uviedla Kehová v tlačovej správe.



Domáci ženský golf bude mať z celkového počtu 10 Sloveniek na turnaji vo finálovom kole štvornásobné zastúpenie. Cutom prešli profesionálky Katarína Drocárová, ktorá figurovala na 7. mieste (+1), domáca Michaela Vavrová z golfového klubu Gray Bear Tále na desiatej priečke (+2), rovnako ako jediná slovenská amatérka Alexandra Šulíková (+2) a Anika Bolčíková (+9) na poslednom postupujúcom 53. mieste.



"Trochu ťažšie som sa rozbiehala, prvá deviatka ma potrápila, ale bola som trpezlivá, vedela som, že tie paty začnú padať a tak sa aj stalo," konštatovala Vavrová. Rovnaký výsledok (+1) zahrala v piatok aj Šulíková: "Výsledok ma teší o niečo viac ako moja hra, ale najviac ma teší to, že aj zajtra budem môcť súperiť s profesionálkami."



Finálové kolo sa začne v sobotu o 8.00 h, líderka Kehová odštartuje z jamky číslo 1 o 9.20.