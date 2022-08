Kehrer podpísal s West Hamom štvorročný kontrakt

Londýn 17. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham získal Nemca Thila Kehrera z Paríža St. Germain. Dvadsaťpäťročný stopér podpísal s novým klubom štvorročnú zmluvu s opciou jej predĺženia o ďalšie dva roky.



"Kladivári" angažovali Kehrera za viac ako 10 miliónov eur. Nemecký obranca prišiel do tímu ako náhrada za Issu Diopa, ktorý prestúpil do Fulhamu, a za novú posilu Nayefa Aguerda, ktorý si poranil členok v predsezónnej príprave.



"Som veľmi rád, že môžem hrať za West Ham. Premier League je najlepšia liga sveta a ja som rád, že môžem byť jej súčasťou. Mojím hlavným cieľom je úspešne zapadnúť do tímu," citovala Kehrera agentúra DPA.