Keita by mal odísť na hosťovanie do Ferencvárosu

Brémy 7. decembra (TASR) - Guinejský futbalista Naby Keita by sa mal údajne presunúť do maďarského klubu Ferencváros Budapešť. Podľa agentúry DPA by mal bývalý stredopoliar Liverpoolu odísť na hosťovanie z bundesligového Werderu Brémy.



Denník Bild v sobotu informoval, že Keita podstúpi lekárske vyšetrenie a v pondelok podpíše zmluvu o hosťovaní na jeden rok. Do Brém prišiel v roku 2023 ako voľný hráč, no v Nemecku ho zastavili zranenia. V apríli ho suspendovali po tom, ako odmietol cestovať na zápas s Bayerom Leverkusen a odvtedy trénuje s tímom Brém do 23 rokov.