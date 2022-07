Keith po 17 sezónach v profilige ukončil kariéru

Edmonton 8. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Duncan Keith sa po 17 sezónach v NHL rozhodol ukončiť profesionálnu hráčsku kariéru. K tomuto kroku sa odhodlal, hoci mal ešte rok platnú zmluvu s Edmontonom. Informovala o tom na svojom webe televízia TSN.



Keďže zavesil korčule na klinec, nebudú si musieť Oilers v ďalšej sezóne započítavať pod platový strop čiastku 5,54 milióna dolárov, teda Keithov priemerný plat. Kanadský klub tak získal väčší priestor v platovom rozpočte pred otvorením trhu s voľnými hráčmi (13. júla).



Tridsaťosemročného zadáka získali "olejári" vlani z Chicaga, skadiaľ si preniesli aj jeho 13-ročný 72-miliónový kontrakt podpísaný ešte v roku 2009. Za Edmonton stihol Keith odohrať len jednu sezónu. V základnej časti nastúpil v 64 stretnutiach, v ktorých nazbieral 21 bodov (1+20). V play off pomohol Edmontonu k postupu do finále Západnej konferencie piatimi bodmi (1+4) v 16 dueloch.



Keith absolvoval v slávnej profilige dokopy 1256 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 646 bodov za 106 gólov a 540 asistencií. V 151 stretnutiach play off pridal 91 bodov (19+72). S Chicagom vybojoval trikrát Stanleyho pohár a dvakrát sa stal držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny (2010, 2014). V roku 2015 získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Je dvojnásobný olympijský šampión (2010, 2014) a s kanadskou reprezentáciou vybojoval v roku 2008 aj striebro na MS.