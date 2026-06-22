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Keitha Tkachuka uvedú do Hokejovej siene slávy

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Keith Tkachuk z tímu St. Louis Blues korčuľuje počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL proti Anaheim Ducks 9. apríla 2010 v St. Louis. Foto: TASR/AP

Tkachuka zvolili v pondelok, menej než 24 hodín po tom, ako sa jeho synovia stali spoluhráčmi. Brady Tkachuk totiž zamieril výmenou z Ottawy na Floridu, kde sa pripojil k staršiemu bratovi Matthewovi.

Autor TASR
Toronto 22. júna (TASR) - Bývalého amerického hokejistu Keitha Tkachuka uvedú do Hokejovej siene slávy v Toronte. Dočkal sa viac ako pätnásť rokov po skončení hráčskej kariéry v NHL.

Tkachuka zvolili v pondelok, menej než 24 hodín po tom, ako sa jeho synovia stali spoluhráčmi. Brady Tkachuk totiž zamieril výmenou z Ottawy na Floridu, kde sa pripojil k staršiemu bratovi Matthewovi.

Štyridsaťdeväťročný Tkachuk, známy aj pod prezývkou „Walt“, patril medzi najvýraznejších silových útočníkov svojej éry. V 1290 zápasoch NHL vrátane play off nazbieral 1121 bodov v dresoch Winnipegu, Phoenixu, St. Louis a Atlanty. S reprezentáciou USA triumfoval na Svetovom pohári 1996. „Mal som požehnanie hrať v najlepšej športovej lige na svete. V dobrých aj zlých časoch to bola vždy najlepšia možná skúsenosť,“ uviedol K. Tkachuk podľa agentúry AP.

Do Siene slávy vybrali aj Patricea Bergerona, ktorý získal s Bostonom v roku 2011 Stanleyho pohár a šesťkrát dostal Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka NHL. Medzi ocenenými sú aj bývalí brankári Carey Price a Pekka Rinne. V novembri uvedú do siene slávy aj priekopníčku amerického ženského hokeja Cindy Curleyovú a funkcionára Briana Burkea. Bergerona, ktorý strávil celú kariéru v Bostone Bruins, zvolili do hokejovej dvorany hneď pri prvej možnej príležitosti.
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