Kek nominoval proti Slovensku aj Bajriča a Zeljkoviča

nominácia Slovinska na zápasy play off Ligy národov proti Slovensku:



brankári: Jan Oblak, Matevž Vidovšek, Igor Vekič



obrancovia: Jaka Bijol, Jure Balkovec, Žan Karničnik, David Brekalo, Erik Janža, Vanja Drkušič, Kenan Bajrič, David Zec



stredopoliari: Petar Stojanovič, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrič, Jon Gorenc Stankovič, Timi Max Elšnik, Tomi Horvat, Dejan Petrovič, Adrian Zeljkovič, Svit Sešlar



útočníci: Andraž Šporar, Benjamin Šeško, Jan Mlakar, Žan Vipotnik



Ľubľana 11. marca (TASR) - Tréner slovinskej futbalovej reprezentácie Matjaž Kek zverejnil nomináciu na zápasy play off Ligy národov UEFA proti Slovensku. Chýbajú v nej veteráni Josip Iličič a Jasmin Kurtič, v útoku je štvorica Andraž Šporar, Benjamin Šeško, Jan Mlakar a Žan Vipotnik. V nominácii sú aj Adrian Zeljkovič, ktorý si oblieka dres Spartaka Trnava a Kenan Bajrič zo Slovana Bratislava.Slovinsko odohrá prvý duel v Bratislave 20. marca o 20.45, odveta je na programe 23. marca o 18.00 na štadióne Stožice v Ľubľane. "uviedol Kek pre domáce médiá.dodal.Oproti jeseni chýbajú v kádri veteráni Iličič a Kurtič, ale aj Marcel Ratnik a zranený Žan Celar. Naopak sa po zranení vracia Žan Karničnik. Keka teší, že Šporar dostáva po prestupe do Alanyasporu viac šancí. "uviedol tréner Slovincov.Slovinsko sa so Slovenskom doteraz stretlo osemkrát, z toho Slovinci trikrát uspeli, štyrikrát remizovali a iba raz prehrali.uzavrel Kek.