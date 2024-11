Keketi informoval o záujme Slovenska hostiť vrcholné šampionáty

Bratislava 23. november 2024 (TASR) – Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi sa v piatok stretol s predstaviteľmi Medzinárodnej basketbalovej asociácie (FIBA) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). V deň, kedy sa zrodil nový divácky rekord v návštevnosti basketbalu na Slovensku, keď na zápas kvalifikácie ME 2025 Slovákov proti Španielsku prišlo do bratislavskej Tipos arény 10.046 divákov, s partnermi diskutoval o kandidatúre SR na organizáciu majstrovstiev Európy žien 2027 a ME juniorov 2026.



Tieto turnaje môžu výrazne zvýšiť popularitu basketbalu na Slovensku, a priniesť aj masívne impulzy pre cestovný ruch a modernizáciu športovej infraštruktúry. Stretnutie je jasným signálom, že Slovensko chce patriť medzi popredné krajiny v organizovaní vrcholových športových podujatí: "Chceme investovať do športu strategicky – od podpory mládežníckych projektov až po medzinárodné šampionáty. Máme jasnú víziu a sme pripravení poskytnúť aktívnu podporu. Basketbal je šport s veľkým potenciálom, ktorý si zaslúži výraznejšiu podporu. Organizácia šampionátov ako ME žien 2027 a ME juniorov 2026 môže byť pre Slovensko historickou príležitosťou na zviditeľnenie sa a naštartovanie nových projektov v oblasti športu a cestovného ruchu. Sme pripravení poskytnúť kandidatúre maximálnu podporu, pričom očakávame aj aktívnu spoluprácu zo strany sponzorov a samospráv," uviedol minister v tlačovej správe.



ME v basketbale žien patria medzi najvýznamnejšie športové podujatia na kontinente a Slovensko má historickú šancu byť jeho spoluorganizátorom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu vníma tento projekt ako významný krok. Podľa analýzy Host City Impact Study môže podujatie prilákať tisíce návštevníkov z celého sveta, ktorí významne prispejú k rozvoju cestovného ruchu a propagácii Slovenska ako športovej destinácie. "Tento šampionát je nielen o športe. Je to jedinečná príležitosť ukázať, že Slovensko dokáže zorganizovať svetovú udalosť na špičkovej úrovni. Chceme posilniť pozíciu našej krajiny ako rešpektovanej športovej destinácie," zdôraznil minister.



Na stretnutí sa osobitne venovala pozornosť aj kandidatúre na organizáciu mládežníckeho šampionátu 2026. Minister podčiarkol dôležitosť podpory mládežníckych športových podujatí, ktoré pomáhajú rozvíjať nové talenty a zlepšovať podmienky pre mladých športovcov. Minister uviedol, že aspekt udržateľnosti a zapojenie regionálnych partnerov bude kľúčovým aspektom tejto kandidatúry.



Jednou z tém rokovania bol aj plánovaný rozvoj športovej infraštruktúry. Bratislava ako potenciálne hlavné dejisko šampionátov potrebuje moderné haly spĺňajúce medzinárodné štandardy. Ministerstvo spolu s Fondom na podporu športu pripravuje investície do výstavby a modernizácie športových zariadení. Z prostriedkov fondu, ktorých objem sa zvýšil na 60 miliónov eur, pôjde významná časť práve na podporu kolektívnych športov a organizáciu medzinárodných podujatí. Ministerstvo si dlhodobo kladie za cieľ podporovať športové podujatia, ktoré majú pozitívny dopad nielen na športovú komunitu, ale aj na ekonomiku a medzinárodnú prestíž Slovenska. Tento rok bolo podporených 30 podujatí sumou 2 milióny eur. V roku 2024 sa objem podpory zvýši na 3 milióny eur, čo umožní organizáciu až 40 podujatí, vrátane majstrovstiev Európy a sveta.