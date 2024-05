Kelemen a Koch posilnia slovenskú reprezentáciu

Dobré správy! Patrik Koch a Miloš Kelemen prídu na MS 2024 a posilnia našu hokejovú reprezentáciu. — Miroslav Šatan (@miro81s) May 2, 2024

Bratislava 3. mája (TASR) - Miloš Kelemen a Patrik Koch posilnia slovenskú hokejovú reprezentáciu na nadchádzajúcich MS v Prahe a Ostrave. Vo štvrtok v noci to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan na sociálnej sieti X.Dvadsaťštyriročný útočník Kelemen a dvadsaťsedemročný obranca Koch pôsobia v organizácii tímu NHL Arizona Coyotes. Obaja však väčšinu sezóny strávili na farme v Tucsone, ten však vypadol už v 1. kole play off AHL s Calgary Wranglers (0:2 na zápasy). Kelemen nastúpil za Roadrunners v základnej časti v 54 stretnutiach a získal 32 bodov (16+16), v play off pridal dva štarty. Šancu dostal aj v profilige, keď za Arizonu odohral 10 duelov a pripísal si jednu asistenciu. Koch vo svojej prvej sezóne v zámorí absolvoval za Tucson 63 zápasov v základnej časti a zaznamenal jeden gól a štrnásť asistencií, vo vyraďovacej časti hral v oboch dueloch. Coyotes ho počas sezóny povolali do prvého tímu a začiatkom marca si odbil premiéru v NHL, keď nastúpil proti Minnesote (prehra 2:5).Kelemenovi sa narodilo dieťa a najprv sa pre rodinné dôvody ospravedlnil z účasti na MS. Pred prípravnými zápasmi s Českom (26. a 27. apríla) však Šatan uviedol, že situácia ohľadom útočníka ešte nie je uzavretá a mohol by sa pripojiť k mužstvu. Absolvuje tak tretí šampionát, Slovensko reprezentoval v roku 2021 a aj na predchádzajúcich MS vo Fínsku a Lotyšsku. Aj pre Kocha to bude tretia účasť, keď hral za slovenskú reprezentáciu vlani a predtým aj na domácom šampionáte v roku 2019 v Bratislave a Košiciach.Na súpiske SR figuruje už osem hráčov, ktorí v sezóne 2023/2024 nastúpili v NHL. Účasť na MS potvrdili aj obrancovia Šimon Nemec (New Jersey) s Martinom Fehérvárym (Washington) a útočníci Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Pospíšil (Calgary), Tomáš Tatar (Seattle) a Pavol Regenda (Anaheim). Deviatym mohol byť Erik Černák z Tampy Bay, no ten sa ospravedlnil pre nedoliečené zranenie ramena, ktoré utrpel v druhom zápase série s Floridou.