Kelemen absolvoval premiéru v NHL, Fehérváry si pripísal asistenciu

výsledky NHL:



Detroit - San Jose 3:2 pp, Montreal - Boston 2:4, Philadelphia - Los Angeles 3:4 pp, Pittsburgh - Florida 7:6 pp, Tampa - Minnesota 4:2, New Jersey - Vegas 3:2 pp, Nashville - Winnipeg 2:1, St. Louis - Buffalo 3:5, Arizona - Anaheim 2:5, Colorado - Washington 3:2, Vancouver - Chicago 5:2

New York 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen absolvoval premiéru v NHL. V noci na stredu nastúpil v druhom útoku Arizony v dueli s Anaheimom, v ktorom domáci Coyotes prehrali 2:5. Kelemen strávil na ľade 10 minút a 4 sekundy, na bránku súpera vyslal jednu strelu a prezentoval sa tromi bodyčekmi. Martin Fehérváry si pripísal na konto asistenciu, Washington však prehral na pôde Colorada 2:3.Kelemena vedenie Arizony v utorok povolalo z farmárskeho mužstva Tucson Roadrunners (AHL) do prvého tímu, v ktorom nahradil Michaela Carconeho. Slovenský krídelník ťahá svoju prvú sezónu v zámorí. Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu podpísal vlani v máji s Coyotes dvojročný nováčikovský kontrakt. Na jeseň sa predstavil v prípravnom kempe "kojotov", po ktorom zamieril na farmu do AHL. V drese Tucsonu odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 20 kanadských bodov za deväť gólov a 11 asistencií.Fehérváry odohral proti Coloradu 17 minút a prihral na prvý gól Capitals. Tampa s Erikom Černákom zdolala Ninnesotu 4:2. Slovenský obranca absolvoval 19:12 min. New Jersey Devils s Tomášom Tatarom zvíťazili nad Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre domácich rozhodol svojím druhým gólom Dougie Hamilton. Tatar bol na ľade 15:15 min.