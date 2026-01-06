< sekcia Šport
Kelemen dal dva góly a v predĺžení rozhodol o triumfe Pardubíc
Autor TASR
Praha 6. januára (TASR) - Slovenský útočník Miloš Kelemen bol ústrednou postavou pri triumfe hokejistov Pardubíc na ľade Sparty Praha 3:2 po predĺžení v utorkovom stretnutí 39. kola českej extraligy. Postaral sa o dva góly, vrátane víťazného v predĺžení.
Kelemen skóroval najprv v 43. minúte, keď vyrovnal na 2:2. V predĺžení následne rozhodol v 62. minúte. Pardubice si upevnili vedúcu priečku v súťaži, vedú o osem bodov pred Plzňou.
Matúš Sukeľ pomohol gólom Litvínovu k domácemu víťazstvu nad Kladnom 4:1. Presadil sa v 59. minúte do prázdnej bránky, keď už hrali hostia vabank. Severočechom však naďalej patrí posledné miesto v tabuľke, o štyri body za Mladou Boleslavou.
Česká extraliga - 39. kolo:
Verva Litvínov - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 12. Kaše, 13. Jurčík, 59. SUKEĽ, 59. Hlava – 6. Konečný
HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Góly: 7. Abdul, 20. Lednický, 56. Hladonik, 58. Nellis (KŇAŽKO) - 14. a 60. Filip, 8. Sedláček, 28. Měchura, 39. Petman, 49. Zámorský
HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Góly: 13. Orsava, 47. Krastenbergs (KUSKO), 48. Cosgrove (KUSKO) – 25. Zohorna, 53. Stránský (CINGEL).
HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 24. Seppälä, 39. Němeček - 43. a 62. KELEMEN, 28. Sedlák
