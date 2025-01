Kelemen dal najrýchlejší hetrik v histórii Pardubíc: Som spokojný

Pardubice 27. januára (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen bol v nedeľňajšom zápase 40. kola českej extraligy ústrednou postavou Pardubíc pri víťazstve na ľade Kladna (5:2). Za 23 minút a 59 sekúnd stanovil 25-ročný útočník nový klubový rekord v najrýchlejšom hetriku od začiatku stretnutia v najvyššej súťaži.



Kelemen prišiel do Pardubíc na konci novembra na hosťovanie zo zámorského klubu NHL Utah Hockey Club. "Som veľmi spokojný. Konečne sa šťastie otočilo k nám a začalo nám to padať ako celej formácii. Bodovo to bol určite najvydarenejší zápas od návratu. Vedeli sme, že je v Kladne úzko ihrisko, máme rýchle protiútoky. Dostali sme sa do nich a bolo dôležité, že sme po prvej tretine viedli 3:0. Hlavne sa nám podarilo dvakrát bodovať vonku, to nám chýbalo. Boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že všetko vyhráme s čistým kontom. Vyhrali sme 5:2 a v stredu nás čaká ďalší duel," vyjadril sa Kelemen pre Českú televíziu.



Doterajším držiteľom klubového rekordu bol Jan Čaloun, v novembri 2006 stihol proti Litvínovu zaznamenať tri presné zásahy za 27 minút a 34 sekúnd. Kelemen sa presadil prvýkrát od 22. decembra a v extralige dosiahol premiérový hetrik. Po 12 odohraných zápasoch vylepšil Kelemen svoju bilanciu na štyri góly a dve asistencie.