Kelemen gólom prispel k víťazstvu Pardubíc, Čerešňák s bilanciou 0+3
Autor TASR
Praha 18. marca (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen gólom prispel k víťazstvu Pardubíc nad Kometou Brno 5:1 v úvodnom zápase štvrťfinále play off českej extraligy. „Pernikári“ sa v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia ujali vedenia 1:0. Jediný presný zásah hostí zaznamenal slovenský útočník Kristián Pospíšil. Troma asistenciami sa do štatistík zapísal domáci obranca Peter Čerešňák.
Sparta Praha vstúpila do štvrťfinále takisto úspešne. Jej hráči v úvodnom dueli série uchmatli v stredu prvý bod na ľade Škody Plzeň po víťazstve 2:0.
Česká extraliga:
štvrťfinále play off - 1. zápasy:
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 2. Sobotka, 22. KELEMEN (ČEREŠŇÁK), 49. Červenka, 49. Smejkal (ČEREŠŇÁK), 58. Smejkal (ČEREŠŇÁK) - 31. POSPÍŠIL
/stav série: 1:0/
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 11. Vitouch, 38. Kousal
/stav série: 0:1/
