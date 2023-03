Kelemen odohral svoj druhý zápas za Arizonu, Tatar nebodoval

NHL - sumáre:

Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 31. Laine (Boqvist, Gaudreau), 45. Boqvist (Laine, Gudbranson) - 34. McCann (Bjorkstrand, Dunn), 35. Eberle (McCann, Wennberg), 48. Wennberg (Tolvanen, Dunn), 60. Tanev (Schwartz). Brankári: Merzlikins - Grubauer, strely na bránku: 23:35

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 6:1 (1:0, 3:0, 2:3)



Góly: 3. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 22. Nugent-Hopkins, 30. Yamamoto (Nugent-Hopkins), 30. Yamamoto (Kostin, Kulak), 43. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 48. Draisaitl (McDavid, Yamamoto) - 47. Jonsson-Fjällby (Gustafsson, Mäenalanen), 52. Scheifele (Niederreiter), 53. Dillon (Jonsson Fjällby, Mäenalanen). Brankári: Skinner - Hellebuyck (41. Rittich), strely na bránku: 32:27

Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)



Góly: 31. Crouse (Moser, Söderström) - 3. Šťastný (Burns, Slavin), 9. Aho (Svečnikov, Skjei), 26. Slavin (Burns, Jarvis), 33. Gostisbehere (Nečas, Svečnikov), 35. Aho (Burns, Nečas), 42. Nečas (Burns, Aho). Brankári: Vejmelka - Raanta, strely na bránku:

Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)



Góly: 5. Megna (Comtois, Grant), 52. McTavish (Fowler, Zegras), 56. Silfverberg (Grant, Shattenkirk) - 2. Drouin (Matheson, Anderson), 60. Suzuki (Dvorak, Drouin). Brankári: Gibson - Montembeault, strely na bránku: 34:28

Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 4:3 pp a sn (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 8. Marchessault (McNabb, Barbašov), 33. Marchessault (Barbašov, Eichel), 43. Eichel (Marchessault), rozh. nájazd Theodore - 16. Bratt (Hughes, Hamilton), 20. Mercer, 53. Wood (Boqvist). Brankári: Hill - Schmid, strely na bránku: 28:49

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 16:46 0 0 0 0 2 0



Miloš Kelemen (Arizona) 8:49 0 0 0 -1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 4. marca (TASR) - Slovenský útočník Miloš Kelemen odohral v noci na sobotu svoj druhý zápas v zámorskej NHL. Jeho Arizona podľahla doma Caroline 1:6. Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehrali na ľade Vegas 3:4 po samostatných nájazdoch.Kelemen nastúpil v tretej formácii Coyotes, na ľade strávil takmer deväť minút, počas ktorých zaznamenal jeden mínusový bod, jednu strelu na bránku, tri hity a dve zblokované strely. Pre 23-ročného útočníka to bol prvý zápas v NHL od debutu, ktorý absolvoval 24. januára proti Anaheimu. Coyotes ho povolali do prvého tímu z farmy v Tucsone spoločne s ďalšími tromi hráčmi po tom, ako v závere prestupového obdobia uskutočnili viacero hráčskych transakcií.Carolina zdolalav siedmom vzájomnom stretnutí v rade. V arizonskej Mullett aréne triumfovala 6:1 a po dvoch prehrách zabodovala naplno. S 88 bodmi sú Hurricanes druhý najlepší tím súťaže aj Východnej konferencie po Bostone. Na 40. tohtosezónnom víťazstvesa štyrmi bodmi za asistencie podieľal veterán Brent Burns. Vo veku 37 rokov a 359 dní sa stal štvrtým najstarším obrancom v histórii NHL, ktorý nazbieral štyri asistencie v jednom zápase. Vo vyššom veku to dosiahli iba Tim Horton, Sergej Gončar a Rob Blake. Po tri kanadské body zaznamenali jeho spoluhráči Sebastian Aho (2+1) a Martin Nečas (1+2), ktorý gólom na konečných 6:1 prekonal svojho bývalého spoluhráča z Brna Karla Vejmelku.Špeciálny debut v novom pôsobisku absolvoval obranca Caroliny Shayne Gostisbehere. Kprišiel po nedávnej výmene práve z Arizony, za ktorú odohral takmer dve sezóny.povedal pre zámorské médiá útočník Arizony Lawson Crouse. Coyotes prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich.Tretí najlepší tím Východnej konferencie New Jersey neuspel na ľade lídra západu Vegas a prehral po troch víťazstvách. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil v piatej sérii obranca Shea Theodore. Samostatné nájazdy odštartoval Tatar, ktorý išiel ako prvý, ale brankára Adina Hilla neprekonal rovnako ako následne jeho spoluhráči. Slovenský útočník odohral v prvej formácii 16:46 min., počas ktorých sa prezentoval dvomi strelami. Útočník Vegas Jonathan Marchessault sa podieľal na všetkých troch góloch svojho tímu v riadnom hracom čase bilanciou 2+1. Hosťom nepomohlo k víťazstvu ani 49 striel a ani výrazná strelecká aktivita v predĺžení (8:0). Útočník Devils Dawson Mercer skóroval v ôsmom stretnutí v rade. Do veku 21 rokov mal dlhšiu gólovú sériu v histórii NHL iba Wayne Gretzky (9).V ďalšom zápase Edmonton zvíťazil nad Winnipegom 6:3. Najproduktívnejší hráč súťaže Connor McDavid zaznamenal v drese Oilers tri asistencie a na konte má už 121 kanadských bodov. Tri body za bilanciu 2+1 nazbieral ďalšíLeon Draisaitl, ktorý je s 93 bodmi na druhom mieste ligovej produktivity. Svoju sériu s minimálne jedným bodom predĺžil na 11 zápasov, McDavid bodoval v 9 dueloch v sérii. Štyrmi bodmi sa prezentoval ich spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins, ktorý mal bilanciu dva góly a dve asistencie. So 77 kanadskými bodmi v sezóne si vytvoril osobné maximum.poznamenal Nugent-Hopkins. Pre Winnipeg to bola piata prehra za sebou.Hráči Seattlu vyhrali na ľade Columbusu 4:2 a dosiahli tretí triumf za sebou.povedal tréner Seattlu Dave Hakstol. Domáci Blue Jackets nenadviazali na nedávne víťazstvo nad Buffalom a so 46 bodmi sú najslabší tím súťaže. Útočník Seattlu Jarred McCann strelil prvý gól hostí a stal sa prvým hráčom Kraken v dvojročnej histórii klubu, ktorý dosiahol métu 30 gólov v sezóne.Štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov dosiahli hráči Anaheimu, ktorí bodovali v piatom stretnutí za sebou. Na domácom ľade zdolali Montreal 3:2.