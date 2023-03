Kelemen odohral tretí zápas za Arizonu, Rangers s Halákom prehrali

NHL - výsledky:



Detroit - Boston 5:3

Pittsburgh - New York Rangers 3:2 pp /HALÁK (Rangers) vykryl 32 z 35 striel/

New Jersey - Carolina 3:0

St. Louis - Vegas 3:5

Tampa Bay - Winnipeg 2:3

Calgary - Ottawa 5:1

Anaheim - Nashville 4:5 pp

Arizona - Minnesota 5:4 pp

New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen si v noci na pondelok pripísal svoj tretí štart v zámorskej NHL. Jeho Arizona zdolala Minnesotu 5:4 po predĺžení. V akcii bol aj Jaroslav Halák, jeho tím New York Rangers prehral na ľade Pittsburghu 2:3 po predĺžení. Slovenský brankár predviedol 32 úspešných zákrokov.Kelemena povolali Coyotes z farmy do prvého tímu tesne pred stretnutím s Wild. Nastúpil prvýkrát od 4. marca, tréner ho zaradil na krídlo štvrtej formácie. Odohral vyše 6 minút a v 2. tretine si odsedel menší trest za držanie. Prezentoval sa aj mínusových bodom a jednou zblokovanou strelou. Aj po svojom treťom zápase v profilige naďalej čaká na prvý kanadský bod.Halák dostal v bránke Rangers príležitosť prvýkrát od 3. marca a zaznamenal štvrtú prehru za sebou. Proti Pittsburghu mal 91,4-percentnú úspešnosť zákrokov. Smerovalo na neho 35 striel, z ktorých zneškodnil 32. Rangers dvakrát stiahli najtesnejšie manko, o víťazstve "tučniakov" napokon rozhodol v presilovke Kris Letang.Halákov krajan Tomáš Tatar nastúpil opäť v prvej formácii New Jersey a proti Caroline odohral vyše 13 minút. Počas nich sa prezentoval jednou strelou. Devils zvíťazili 3:0 najmä zásluhou troch bodov Jacka Hughesa (1+2) a brankára Víteka Vaněčeka, ktorý zneškodnil všetkých 32 striel hostí. Devils zvíťazili v treťom zápase za sebou a v tabuľke Východnej konferencie sa bodovo dotiahli práve na priebežne druhú Carolinu.Slovenský obranca Erik Černák odohral proti Winnipegu 19 minút, pri domácej prehre 2:3 nebodoval. Jets zdolali Tampu Bay aj v druhom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne.