Kelemen podpísal dvojročnú zmluvu s klubom Arizona Coyotes

Glendale 6. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Arizona Coyotes. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Kelemen zaujal vedenie "kojotov" v sezóne 2021/2022, v ktorej premiérovo pôsobil v českej extralige v drese Mladej Boleslavi a štartoval aj na ZOH v Pekingu. "Miloš spravil veľký pokrok a vybojoval si zmluvu v NHL. Zaslúžil si ju a my mu ju prajeme," povedal športový manažér mladoboleslavského klubu Radim Vrbata pre TASR.



Kelemen prišiel do Mladej Boleslavi pred sezónou 2021/2022 po tom, čo s HKM Zvolen získal slovenský titul. V základnej časti českej extraligy odohral 44 zápasov, v ktorých získal 18 bodov (5+13). Jeho renomé však postupne gradovalo, keď po účasti na ZOH v Pekingu zavŕšenej senzačným bronzom zažiaril v play off. V 14 zápasoch strelil 9 gólov, ku ktorým pridal 3 asistencie a 7 plusových bodov. "Zaujal tým, čo ukázal počas sezóny a najmä v play off. Má energiu, je dobre stavaný a pohybuje sa v priestoroch, v ktorých to bolí. V nich je schopný nájsť si puky a dávať góly. Presvedčil kombináciou týchto vlastností," povedal Vrbata.



Dvojcestná zmluva môže Kelemenovi priemerne vyniesť celkovo 817,5-tisíc amerických dolárov na sezónu, pričom 55-tisíc predstavuje podpisový bonus. V prvej sezóne (2022/2023) bude jeho základný plat na úrovni NHL vo výške 750-tisíc dolárov, v ďalšej stúpne o 25-tisíc. V nižšej súťaži bude jeho plat 70-tisíc dolárov.