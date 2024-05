Kelemen sa pripojí k reprezentácii až v Ostrave

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Miloš Kelemen sa pripojí k národnému tímu až v dejisku svetového šampionátu v Ostrave. Informovala o tom RTVS na sociálnych sieťach. Slováci odštartujú MS zápasom s Nemeckom v piatok 10. mája.



"Budeme letieť 8. mája, takže sa pripojím 9. mája v Ostrave. Budem asi štyri dni bez ľadu, čo nie je hrozné. Mám tréningový plán v posilňovni a myslím si, že po jednom či dvoch tréningoch budem späť v top forme," uviedol Kelemen v rozhovore pre RTVS Šport.



Kelemenov príchod bol otázny, 24-ročnému útočníkovi Arizony Coyotes sa narodilo dieťa a najprv sa z rodinných dôvodov ospravedlnil z účasti na MS. Pred prípravnými zápasmi s Českom (26. a 27. apríla) však prezident Slovenského zväzu ľadového hokej (SZĽH) Miroslav Šatan uviedol, že situácia ohľadom Kelemena ešte nie je uzavretá a mohol by sa pripojiť k mužstvu. "Dohodli sme sa s pánom Šatanom na tom, že to necháme otvorené a nechcel som nič sľubovať. Našťastie musím povedať, že mám úžasnú manželku a zdravé dieťa. Doma sme sa zhodli, že síce to bude všetko natesno, ale zúčastním sa na MS," dodal Kelemen, ktorý sa predstaví na svojom treťom svetovom šampionáte. Slovensko reprezentoval v roku 2021 a aj na vlaňajších MS vo Fínsku a Lotyšsku.